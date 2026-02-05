Wyrok w pracy nie przeszkadza. Więźniowie z ZK Inowrocław remontują szkołę [zdjęcia]

2026-02-05, 11:55  Redakcja
Skazani z Zakładu Karnego w Inowrocławiu pomagają przy odświeżeniu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu/fot. por. Łukasz Lewandowski

Skazani z Zakładu Karnego w Inowrocławiu pomagają przy odświeżeniu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu. Współpraca zakładu i szkoły trwa od lat.

Funkcjonariusze Służby Więziennej gościli już wiele razy w tej placówce oświatowej na przykład przy okazji półkolonii, czy dnia dziecka opowiadając o formacji oraz prowadząc zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Aktualna inicjatywa polega na tym, iż razem z funkcjonariuszami do szkoły skierowani zostali skazani. W trakcie ferii zimowych osadzeni pomagają odświeżyć salę lekcyjną. Na prośbę dyrektor placówki skazani przeprowadzają prace remontowe.

Jak podkreśla ZK Inowrocław, zajęcia w jakich uczestniczą osadzeni są elementem szerszych działań readaptacji społecznej. Zajęcia w szczególności organizowane poza jednostką penitencjarną stanowią szansę sprawdzenia osadzonych w tzw. „warunkach wolnościowych”. Jest to jeden z etapów sprawdzania postępów resocjalizacyjnych więźnia, jaki zwykle następuje przed udzieleniem skazanemu możliwości spotkania się z najbliższymi poza murami zakładu karnego, udzielenia przepustki lub zatrudnienia na zewnątrz jednostki.
Osadzonym biorącym w nich udział zawsze towarzyszy funkcjonariusz. Wydaje się, że najbardziej efektywne wychowawczo są zajęcia, które są społecznie użyteczne.

Warto wiedzieć, że w inowrocławskiej jednostce aktualnie trwa kolejna edycja kursu zawodowego w zawodzie technolog robót wykończeniowych. Bierze w nim udział 10 skazanych. Zajęcia podzielone były na szkolenie BHP, zajęcia teoretyczne. Aktualnie prowadzona jest praktyczna nauka zawodu. Praktyka realizowana jest na terenie pawilonu mieszkalnego. W ramach kursu skazani dokonują napraw i modernizacji cel mieszkalnych, sanitariatów, pomieszczenia siłowni dla skazanych oraz świetlicy.

źr. ZK Inowrocław

Inowrocław
