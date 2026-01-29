Gdy bezpieczeństwo mieszkańców będzie zagrożone na pomoc ruszą więźniowie

2026-01-29, 17:20  Marcin Doliński/Redakcja
Dyrektor grudziądzkiej jednostki penitencjarnej podpisał kolejne porozumienie z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, dzięki któremu skazani będą wykonywać prace na rzecz lokalnej społeczności/ Fot. Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu

Więźniowie mają ruszać m.in. do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Tym, co zyskają w zamian ma być okazja do resocjalizacji.

Zakład karny w Grudziądzu podpisał umowę z samorządem o współpracy podczas klęsk żywiołowych czy innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.

- Jest porozumienie - mówi Tomasz Smolarek, wiceprezydent Grudziądza. - Będziemy mogli korzystać z szeroko rozumianych usług osadzonych. To sprawdzony sposób - dodał.

Podobna współpraca pomiędzy samorządami a zakładami karnymi ma miejsce na przykład w Koronowie czy w Kwidzynie w województwie pomorskim.

- Nie chodzi tylko o odśnieżanie, które aktualnie jest dużym wyzwaniem - zastrzega Karolina Sławińska, rzeczniczka Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu. - Współpraca ma dotyczyć różnorakich sytuacji kryzysowych, które mogłyby zdarzyć się w naszym mieście - dodaje.

Teraz w takie akcje angażuje się 10 osadzonych. Grupa w każdej chwili może się powiększyć - według potrzeb.

- W takich akcjach uczestniczą osadzeni, którzy wyrażą na to zgodę. My staramy się pokazać im, że w różnorodny sposób mogą rehabilitować się - wracać do społeczeństwa. To jeden z momentów, kiedy możemy resocjalizację wdrożyć - mówi Karolina Sławińska.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

