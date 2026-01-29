Za czym kolejka ta stoi w Grudziądzu? Każdy chce studiować! Pęd do wiedzy czują seniorzy

2026-01-29, 21:20  Marcin Doliński/Redakcja
W Grudziądzu rozpoczęły się zapisy na czwarty rok Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy.

W Grudziądzu rozpoczęły się zapisy na czwarty rok Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy.

Człowiek uczy się przez całe życie. O tym wiedzą doskonale seniorzy z Grudziądza. Rozpoczęła się dla nich rekrutacja na studia.

W Grudziądzu seniorzy pójdą na studnia i to po raz czwarty. Rozpoczęły się zapisy na czwarty rok Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy. W zajęciach udział weźmie prawie pół tysiąca seniorów. Tak jak w poprzednich latach: będą wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe.

- Sama naprawdę nie miałam pomysłu, co ze sobą zrobić - mówiła jedna z uczestniczek zajęć.

- Jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, bo dzięki zajęciom przynajmniej mamy motywację, by wyjść z domu, ubrać się, pobyć między ludźmi. Cieszymy się, że znowu zaczną się te zajęcia dla nas - mówiła inna z seniorek.

- Zapiszę się na jogę, aerobik i spacery z historią - uściśla.

Daria Boguszyńska, koordynatorka Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu podkreśla, że frekwencja cieszy organizatorów zajęć.

- To początek rekrutacji, ale widzimy bardzo dużo nowych twarzy, bardzo dużo nowych osób przyszło, co nas cieszy oczywiście - mówi. - Kolejka już jest od pierwszych minut, jeszcze przed godziną 9 państwo przyszli i chcieli się zapisać. W tym roku odbędzie się 16 zajęć, mamy dwie nowości: gimnastykę przy krzesłach i tańce latino - dodaje.

Zapisy na zajęcie prowadzone są na Marinie do 4 lutego. początek roku szkolnego w marcu.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

