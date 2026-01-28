Seniorka obrażała Jerzego Owsiaka w internecie. Sąd w Toruniu wydał wyrok [zdjęcia]

2026-01-28, 12:06 Michał Zaręba / Redakcja

Wyrok zapadł w środę (28.01.) w toruńskim sądzie. / Fot. Michał Zaręba

6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok próby - usłyszała w toruńskim sądzie 67-letnia Izabela M., oskarżona o kierowanie gróźb pod adresem prezesa WOŚP.

Kobieta zamieściła w internecie komentarz „Giń człeku i to jak najszybciej". Ma też zapłacić na rzecz prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1000 złotych.



- Oskarżona publikując komentarz publicznie nawoływała do popełnienia zbrodni. Wpis został zamieszczony na ogólnodostępnym profilu pokrzywdzonego, który obserwuje blisko milion osób. Oskarżona dopuściła się tego czynu z zamiarem bezpośrednim, miała bowiem świadomość negatywnego i mobilizującego do agresji wydźwięku swoich komentarzy - wyrok uzasadniał sędzia Marcin Czarciński. - Groźba wywołała w pokrzywdzonym uczucie obawy czy strachu.



- Kara orzeczona wobec oskarżonej jest represją wymierzoną w wolność słowa. Ma na celu zakneblowanie ust tym obywatelom, którzy mają inne zdanie na temat obecnej władzy czy pupilów obecnej władzy. To tak samo, gdybyśmy mówiąc „Niech cię piorun trzaśnie", twierdzili, że to groźba karalna. Dochodzimy do granic absurdu - skomentował wyrok dziennikarzom Magdalena Majkowska z Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, pełnomocniczka oskarżonej.



Izabela M. przez 3 lata nie może kontaktować się z Jerzym Owsiakiem i zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 50 metrów. Wyrok przyjęła ze łzami w oczach. Obrona zapowiedziała apelację.



Wyrok jest nieprawomocny.