Czy polski i słowacki biznes mogą być sobie bliższe? Chce o to zawalczyć powołany w Toruniu konsul

2026-01-29, 15:40 Monika Kaczyńska/Redakcja

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej otwarto w Toruniu/Fot. Monika Kaczyńska

Na stanowisko Konsula Honorowego Słowacji powołano Jakuba Piszczka. Jak mówi - jego pierwszym krokiem będzie próba wzmocnienia relacji biznesowych.

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej otwarto w Toruniu.



- Słowacja jest obecna w Polsce na wielu polach biznesowych - mówił Jakub Piszczek, nowy konsul. - Natomiast w północnej Polsce jest z tym różnie, dlatego będziemy starali się w pierwszej kolejności wzmocnić te relacje. Zapewne powstanie misja gospodarcza, zorganizujemy konferencje. Mamy to wszystko w planach - dodał.



Nadzieję na ścisłą współpracę ma prezydent Torunia.



- Utworzenie konsulatu honorowego jest wyniesieniem pewnych relacji dyplomatycznych na o wiele wyższy i bardziej sformalizowany poziom. I tego oczekujemy: i strona słowacka, i polska, i toruńska. Chcemy się angażować bardziej w życie naszych społeczności, wymianę kulturalną, pewne celowane projekty, wymianę dotyczącą rozwoju i przedsiębiorczości. Mówimy dużo o bezpieczeństwie - mówił Paweł Gulewski.



Siedziba konsulatu jest w Baszcie Gołębnik (przy Bulwarze Filadelfijskim 8). W sumie w Kujawsko-Pomorskiem mamy 15 konsulatów honorowych.