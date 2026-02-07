Od hybrydowego modułu energetycznego po osiedlowe miejsca rekreacji. Umowy podpisane

2026-02-07, 08:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Urzędzie Marszałkowskim wręczono kolejne umowy na dofinansowanie projektów w całym województwie. Powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe, będą modernizowane miejsca rekreacji i sieci wodociągowe.

35 umów o finansowanie projektów o łącznej wartości blisko 90 mln złotych odebrali w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP).

Tym razem przekazano pieniądze m.in. na modernizację sieci ciepłowniczych oraz systemów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, kształcenie, edukację ekologiczną i budowę ścieżek rowerowych oraz tworzenie lokalnych miejsc rekreacji.



Największe kosztowo uruchomione właśnie przedsięwzięcie inwestycyjne – budowę hybrydowego modułu energetycznego Ciepłowni Rąbin, który będzie produkował i ciepło, i energię elektryczną – zrealizuje miasto Inowrocław. Inwestycja za 38,5 mln złotych obejmuje budowę czterech agregatów kogeneracyjnych (wytwarzających jednocześnie prąd i ciepło) o mocy 1,92 megawata i 1,559 megawata elektrycznego oraz infrastruktury towarzyszącej. Wartość wsparcia z FEdKP to 24,5 mln złotych.



W uroczystym spotkaniu udział wzięli przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska i członek zarządu województwa Marek Wojtkowski.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.