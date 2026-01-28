Wybory w Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Wiemy, kto stania na czele lokalnych struktur

2026-01-28, 07:53  Redakcja
Wybory w toruńskiej KO. / Fot. FB Tomasz Lenza

Toruńska KO we wtorek (27.01.) wybierała swoje władze na najbliższe cztery lata. Przewodniczącym ponownie został Jacek Gajewski.

Jego zastępcami wybrano marszałka województwa Piotra Całbeckiego, prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Łukasza Walkusza. Gulewski i Walkusz zastąpią na tym stanowisku Michała Wojtczaka i Edytę Macieję-Morzuch.

Z kolei Tomasz Lenz uzyskał jednogłośne poparcie toruńskiego koła w wyborach na szefa Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem, które odbędą się w Dzień Kobiet 8 marca.

