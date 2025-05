Jest akt oskarżenia ws. gróźb wobec Jerzego Owsiaka. 66-latce z Torunia grozi więzienie

2025-05-29, 06:50 Michał Zaręba/Redakcja

Kobiecie grozi do trzech lat więzienia/fot. Policja, archiwum

Prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec 66-latki z Torunia - kobieta miała kierować groźby pozbawienia życia wobec prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka.

Izabela M. zamieściła wpisu na jego profilu na portalu Facebook o treści „Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT”.



66-latka nie przyznała się do winy. Składając wyjaśnienia, powiedziała, że post „napisała sama z siebie, bo denerwuje mnie to wszystko” i nie miała „nic złego na myśli”.



Kobiecie grozi do trzech lat więzienia.