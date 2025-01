Internetowe groźby pod adresem Jerzego Owsiaka. Policja zatrzymała 66-latkę z Torunia

Policjanci z toruńskiej komendy zatrzymali 66-latkę podejrzaną o kierowanie gróźb oraz publiczne nawoływanie w sieci do pozbawienia życia prezesa fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy/fot. Policja

Trzy lata więzienia grożą 66-latce z Torunia, która usłyszała zarzuty w związku z groźbami wobec prezesa fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Kobieta na jednym z portali społecznościowych napisała m.in. „Giń człowieku" i „Dość okradania, dość twojego dorabiania się".

Do autorki wpisu udało się dotrzeć dzięki ustaleniom funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Radomiu. Toruńscy kryminalni sprawnie namierzyli podejrzaną. Już usłyszała zarzuty.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski powiedział Polskiemu Radiu, że podczas przesłuchania kobieta nie przyznała się do winy.



Prokurator przychylił się do wniosku policjantów i zastosował wobec podejrzanej poręczenie majątkowe, objął policyjnym dozorem, zakazał kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego, a także wypowiadania się publicznego, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych na okoliczności będące przedmiotem postępowania oraz zakazał opuszczania kraju.

Kobiecie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.