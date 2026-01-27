Kradzież skarbonki wolontariuszowi WOŚP w Grudziądzu. Podejrzany usłyszał zarzut

2026-01-27, 19:39  Marcin Doliński/Redakcja
Po około 3 godzinach od kradzieży policjanci ujęli mężczyznę. We wtorek usłyszał zarzut rozboju/KMP Grudziądz

Do zdarzenia doszło w dniu finału WOŚP, czyli w niedzielę, 25 stycznia. Po około 3 godzinach od kradzieży policjanci ujęli mężczyznę. We wtorek usłyszał zarzut rozboju.

Przypomnijmy: w niedzielę, około godziny 13.10 na osiedlu Strzemięcin sprawca użył przemocy wobec 20-letniego wolontariusza kwestującego na rzecz WOŚP, a następnie wyrwał mu puszkę z pieniędzmi.
Mundurowi szybko wytypowali sprawcę, który po około trzech godzinach od zdarzenia został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania.
Podczas zatrzymania policjanci odzyskali puszkę WOŚP wraz z pieniędzmi zebranymi przez wolontariusza. 41-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Już usłyszał zarzut rozboju. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Grudziądz
Podczas zatrzymania policjanci odzyskali puszkę WOŚP wraz z pieniędzmi zebranymi przez wolontariusza/fot. KMP Grudziądz

Region

