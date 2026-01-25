Kujawsko-Pomorskie gra z WOŚP! Posłuchajcie i obejrzyjcie relacje PR PiK! [zdjęcia, wideo]

2026-01-25, 19:05 Redakcja

34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Natasza Trzebuchowska

120 sztabów w całym województwie kujawsko-pomorskim gra dla chorych dzieci. Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku orkiestra gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych.



Nasi reporterzy odwiedzają sztaby WOŚP w regionie, są m.in. W Toruniu, Świeciu, Solcu Kujawskim, Pieczyskach, Łochowie, Szubinie czy Bydgoszczy. Rozmawiają z wolontariuszami, mieszkańcami, artystami, gwiazdami koncertów i samorządowcami zaangażowanymi w akcję.



Poniżej ich relacje, filmy, zdjęcia.