Trwa 34. finał WOŚP! W tym roku Orkiestra gra pod hasłem: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”
W Polsce aż 1,5 mln dzieci cierpi z powodu chorób układu pokarmowego. Aby je szybko zdiagnozować i leczyć potrzebny jest nowoczesny sprzęt.
Pieniądze na jego zakup będą zbierane podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wsparcia akcji zachęca m.in. pani Monika, mama 8,5-letniej Lilianny. Dziewczynka czeka na diagnozę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy.
- Trafiliśmy na badania w związku zaparciami, które trwają u córki już od wielu lat. Jesteśmy w trakcie badań - mówi mama dziewczynki. - Liczymy, że po diagnozie będziemy mogli wdrożyć leczenie, a córką będzie zdrowa.
Przy diagnozie niezbędny jest nowoczesny sprzęt.
- Marzymy o nowych możliwościach i nowym sprzęcie - mówi prof. Anna Szaflarska-Popławska, krajowy konsultant w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. - Wiele osób, które pracują zarówno w Klinice Gastrologii Dziecięcej, jak i Zakładzie Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza będzie osobiście brało udział w zbieraniu pieniążków dla dzieci.
- Szczegółowy program atrakcji WOŚP 2026 w Kujawsko-Pomorskiem znajdziecie TUTAJ.
Na aukcje sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z naszego regionu trafiły m.in. piłeczka tenisowa z autografem Agnieszki Radwańskiej, osłona kierownicy z podpisem Bartosza Zmarzlika, partia szachów z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim, czy posadzenie własnego drzewa z wojewodą kujawsko-pomorskim Michałem Sztyblem.
Przypomnijmy, że do akcji włączyło się również Polskiego Radio PiK. Wśród tegorocznych licytacji WOŚP jest również wizyta w naszej rozgłośni. Szczegóły TUTAJ.
O innych nietypowych licytacjach posłuchacie poniżej.