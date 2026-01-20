Skąd się wydobywa głos Polskiego Radia PiK? Sprawdź na własne uszy i wesprzyj akcję WOŚP!

2026-01-20, 15:00 Dorota Witt

Zwycięzca naszej aukcji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zajrzy za kulisy Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy/ Fot. Archiwum

Jak wygląda radiowe studio? Co się dzieje w rozdzielni? Czym jest „paszcza”? Gdzie pracuje „górnik”? Nurtują Was te pytania, a może macie inne? Odpowiemy na nie piękną polszczyzną, radiowym głosem, oprowadzając Was po rozgłośni PR PiK. Tym sposobem razem pomożemy chorym dzieciom. Zapraszamy do licytacji naszej aukcji w ramach akcji WOŚP!

Poczuj wyjątkową atmosferę pracy w radiu i pomagaj chorym dzieciom! Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Polskie Radio Pomorza i Kujaw znów włącza się w akcję.



Zwycięzca naszej aukcji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zajrzy za kulisy PR PiK w Bydgoszczy i na własne uszy przekona się, jak powstaje radio.



Żeby poznać radiową kuchnię, trzeba odwiedzić studia emisyjne i realizatorskie oraz newsroom, zgłębić proces powstawania audycji, zobaczyć pracę dziennikarzy i realizatorów. Wszystko to będzie możliwe w uzgodnionym terminie i stanie się udziałem osoby, która wygra licytację. Aukcja jest prowadzona online do 16 lutego.





Jak wziąć udział w aukcji WOŚP Polskiego Radia PiK?



Jak wziąć udział w aukcji WOŚP Polskiego Radia PiK?

Aby odnaleźć aukcję, wystarczy wejść na stronę internetową i wpisać w wyszukiwarkę jedno z tych haseł: Polskie Radio PiK, wizyta za kulisami Radia PiK, Radio od kuchni.








