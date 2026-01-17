Toruński mini-finał przed najważniejszym dniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2026-01-17, 17:49 Monika Kaczyńska/Redakcja

W hali sportowej X Liceum Ogólnokształcącego odbywał się rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci/fot. Monika Kaczyńska

Do 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został jeszcze tydzień, ale w Toruniu czuje się już gorącą atmosferę z nim związaną. W hali sportowej X Liceum Ogólnokształcącego odbywał się rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci. Dochód z wydarzenia zasili oczywiście wielką Orkiestrę.

Dmuchańce, animacje, strzelanie z łuku, przysmaki od kół gospodyń wiejskich, stoisko Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na piniku naprawdę było co robić przez cały dzień.



- To jest taki mini finał przed wielkim finałem, bo jak wiadomo, już za tydzień Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra na rynku i w różnych innych miejscach w Toruniu - mówił Artur Majerowski, szef sztabu WOŚP w Toruniu.



