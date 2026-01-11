Do lodowatej wody weszli na próbę. Kąpiel powtórzą z okazji finału WOŚP [zdjęcia, wideo]

2026-01-11, 20:15 Robert Duliński/Redakcja

Miłośnicy morsowania z gminy Łysomice przygotowywali się do nadchodzącego 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy/fot. Robert Dulińśki

Przy minusowej temperaturze i silnym wietrze miłośnicy morsowania z gminy Łysomice przygotowywali się do nadchodzącego 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na plaży w Kamionkach rozpalono ognisko, żeby morsy mogły się ogrzać. Był kręcony promocyjny filmy, padła też poważna deklaracja. Przewodniczący rady gminy Robert Kożuchowski obiecał, że wrzuci do puszki 20 zł za każdego morsującego podczas finału WOŚP, który odbędzie się 25 stycznia.



- Któregoś razu było -20 stopni, pamiętam i też wchodziliśmy do wody bez żadnego problemu...

- Zebrać się jest zawsze łatwo, tylko trudniej wejść do wody przy takiej pogodzie, a mam na myśli silny wiatr...

- Zawsze przyjeżdżamy do Kamionek. Pogoda idealna, a dzisiejsze morsowanie jest lepsze niż kawa z rana. Robimy to dla zdrowia. Morsowanie to same pozytywy - mówili uczestnicy spotkania.



- Dzisiaj morsujemy tak na próbę. Jak co roku nagrywamy filmik, żeby zachęcić jak najwięcej osób, by zamorsowały właśnie u nas - mówi Marta Lewandowska z Urzędu Gminy Łysomice. - Bo u nas to morsowanie jest wyjątkowe. Za każdego morsa 20 złotych leci do puszki od naszego głównego sponsora, Roberta Kożuchowskiego. Jakoś tak zawsze jest z naszymi mieszkańcami i przyjaciółmi gminy Łysomice, że im nigdy nie jest ciężko. Wystarczy jedna informacja, zachęta i oni naprawdę zawsze chętnie się włączają, za co serdecznie dziękujemy.



Morsowanie podczas 34. finału WOŚP odbędzie się w Kamionkach o godzinie 10.30.