Na WOŚP w Toruniu czekają atrakcyjne licytacje. Kolejowe, tramwajowe i żużlowe! [zdjęcia]

2026-01-17, 06:00  Monika Kaczyńska/Redakcja
Cztery sztaby i ponad 800 wolontariuszy na ulicach. Toruń przygotowuje się do 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zagra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

W programie toruńskiego finału m.in. pokaz ratowniczy, koncerty i „ściskawa". Nie zabraknie też licytacji - zapowiada Artur Majerowski, szef sztabu WOŚP w Toruniu.

- Będą licytacje, jak co roku, a na liście są, tradycyjnie, różne przedmioty i atrakcje m.in. przejazdy tramwajem MZK, kurs pociągiem z maszynistą, ale też kurs prawa jazdy kategorii B. W tym roku prezydent miasta razem z klubem Apator i z naszymi żużlowcami będzie zapraszać dwie osoby na pierwszy mecz w Toruniu w nowym sezonie.

W sobotę w ramach WOŚP, w hali X LO w Toruniu odbywa się rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci. Piknik w godzinach od 10:00 do 18:00.

Więcej niżej, w relacji Moniki Kaczyńskiej:

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
