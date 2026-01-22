Przed nami finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szpitale czekają na nowy sprzęt

2026-01-22, 18:02  Tatiana Adonis / Redakcja
Panie z Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy będą w niedzielę (25.01.) osobiście kwestować. / Fot. Tatiana Adonis

W tym roku Orkiestra gra pod hasłem: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a zebrane podczas wydarzenia pieniądze wesprą leczenie dzieci z chorobami układu pokarmowego.

Kliniki i oddziały gastroenterologii dziecięcej działają m.in. w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu. W Polsce aż 1,5 mln dzieci cierpi z powodu chorób układu pokarmowego. A jest ich całe mnóstwo.

W Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy specjaliści mają do czynienia z całym przekrojem chorób przewodu pokarmowego u dziecięcych pacjentów.

- Obecnie najczęściej są to nieswoiste zapalenia jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna powodująca zapalenie jelita grubego - wymienia mówi prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. - Dlatego tak ważny jest nowoczesny sprzęt, dzięki któremu możemy rzetelnie powiedzieć rodzicom na co choruje ich dziecko.

