Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w całym regionie. Przewodnik po wydarzeniach
Po raz 34. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w szczytnym celu. Tym razem pieniądze będą zbierane na rzecz wsparcia diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W związku z kolejnym finałem w wielu miejscach w naszym regionie odbędą się wydarzenia.
BYDGOSZCZ
Niedziela
- 9:30 - Myślęcinek - 6. Serduszkowy Trening RUN BYDGOSZCZ dla WOŚP.
- Otwarte spotkanie z gwiazdami w Hotelu Pałac Myślęcinek przy ul. Konnej 10 - o 12:00 Golden Life, o 13:00 Clödie, a o 14:00 Kobranocka. Wstęp wolny.
- 12:00 - Stary Rynek - Występ lokalnych zespołów tanecznych.
Sobota
- 9:00-10:00 - Las na Skarpie - Bieg na 5 km „Policz się z cukrzycą”.
- 11:00 - Centrum Nowe Bielawy - „Kręcenie kilometrów” na energorowerach - Każdy przejechany kilometr to 10 zł na konto WOŚP.
- 10:00-17:00 - Galeria COPERNICUS - Toruń wiosłuje dla WOŚP.
- 14:00-18:00 - Galeria Toruń Plaza - Spotkania z toruńskimi sportowcami.
- 14:00-14:30 - Ściskawa.
- 14:40-15:00 - Pokaz ratowniczy obok pomnika Kopernika.
- 15:00-15:45 - Koncert zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami.
- 15:45-15:55 - Pokaz mody cyrkularnej.
- 16:00-16:45 - Koncert zespołu Zosia Kosińska Music.
- 17:00-17:45 - Koncert zespołu Julya.
- 18:00-18:45 - Koncert zespołu Zdrowa Woda.
- 19:00-19:45 - Koncert Zespołu Manchester.
- Więcej TUTAJ.
Niedziela
- 10:00 – Przystań przy ul. Piwnej – Bieg „Policz się z cukrzycą”.
- 10:00 – Parking przy Hali Mistrzów – MotoOrkiestra.
- 11:00 – WOŚP w muzeum (wszystkie obiekty Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej).
- 11:00 – Pokaz tańca od bachaty do walca (Szkoła Tańca Góreccy).
- 12:00 – Plac Fajansu Włocławskiego – Pulsujące serce miasta.
- 17:00 – Zielony Rynek – Koncert Włocławek dla Orkiestry. Gwiazdami tegorocznego koncertu są Nita oraz Oskar Cyms.
Niedziela
- 10:30-12:45 - Turniej o puchar prezydenta miasta „Uczymy się ratować i ratujemy”.
- 13:00-20:00 - Koncert „Mali i duzi grają dla WOŚP”.
- 20:00-20:30 - Światełko do Nieba, balony, światła i klaksony dla WOŚP.
- Więcej TUTAJ.
Niedziela
- 16:00-20:00 - Teatr Miejski w Inowrocławiu - Występy artystów: Manchester, Coral Rock Cover Band, Peron Wędrowny.
- Więcej TUTAJ.
Niedziela
- 14:00 - uroczystość nadania imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Kolonijnej.
BIAŁE BŁOTA
Niedziela
- 16:00 - Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach - Występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkoły w Białych Błotach oraz Przedszkola „Wróżka”, pokazy taneczne i judo, bieg charytatywny.
- Gwiazda wieczoru – zespół „IN EXIT”.
ŁOCHOWO
Niedziela
- Koncerty zespołów Black Diamonds, „Remont”, „Czekaniem”, Sara Stanecka & Janusz Stanecki.
KORONOWO - Hala MGOSiR
Niedziela
- 14:00 - Pokazy strażackie.
- Koncerty:
- 15:15 - Kriss,
- 16:15 - Beat Band,
- 17:05 - Orion,
- 18:30 - Piotr Krakowski.
- Więcej TUTAJ.
OSIEK NAD NOTECIĄ
Niedziela
- Od 15:30 - Występy m.in. Nadia Wiśniewska, Szymon Puciłowski, Marcel Chlebek, „Osieczanki”, „Impuls” czy Badura Band, który zagra przeboje grupy Dżem.
- Więcej TUTAJ.
PIECKI K. BRZOZY
Niedziela
- 9:30 - Start Biegu i Rajdu Pieszego.
- Więcej TUTAJ.
SOLEC KUJAWSKI
Niedziela
- 10:00 - Park Wodny - Nurkowanie z instruktorem i pokazy ratownictwa.
- 11:00 - Soleckie Centrum Kultury - Loteria fantowa i występy.
- 15:00 - Hala OSiR - Turniej siatkówki.
- 16:00 - Koncerty.
Niedziela
- 19:20 - Sierżant Baker - koncert w Szubińskim Domu Kultury
- 20:00 - Światełko do Nieba - artystyczna instalacja „Płonące Wieże Babel” autorstwa Macieja Jelińskiego.
- Więcej TUTAJ.
Niedziela
- 9:00 - Start biegu w miejscowości Rozgarty.
- 11:00-15:00 - Hala Olimpia w Złejwsi Wielkiej - Gminny turniej siatkówki, morsowanie, strzelnica laserowa, kawiarenka i ognisko.
- 16:30 - Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej - Pokaz iluzjonisty Mariusza Czajki.
- 17:00 - Występ zespołu Anatonia.
- 19:30 - Licytacja złotego serduszka.
- 20:00 - Tort i Światełko do Nieba w odświeżonej formie.
- Więcej TUTAJ.
Niedziela
- 9:00-14:30 - Hala Sportowa - Turniej piłki nożnej (rocznik 2018).
- 10:30 - Morsowanie z Lodołamaczami na plaży przy Sprężynkach.
- 13:30-13:50 - Otwarcie wydarzenia występem zespołu Paka z Trzepaka.
- 14:30 - Hala Sportowa - Noworoczny turniej piłki nożnej o puchar burmistrza.
- 17:30-18:00 - Koncert zespołu Animozje.
- 19:50-20:00 - Pokaz „Taniec z ogniem”.
- 20:00 - Światełko do Nieba.
- Więcej TUTAJ.
Sobota
- 11:00-13:00 - Hala OSiR - Maraton fitness.
- 16:00 - Biblioteka Międzypokoleniowego Centrum Kultury - Koncert zespołów Ad Gentes i „Z pasji do muzyki - po latach”
- 10:30 - Hala Sportowa przy ul. Szosa Bydgoska 35 - Turniej tenisa stołowego.
- 10:30-12:00 - Bal karnawałowy.
- 11:00 - Dworcowa 39 - Warsztaty robienia pizzy.
- 19:15 - Elektroniczne brzmienia Szymona Tuszyńskiego.
- 19:45 - Koncert Piotra „Jupitera” Skonieczki oraz „Pacia”.
- Więcej TUTAJ.
Niedziela
- Na scenie wystąpią zespoły Anna Karenina oraz Horyzont Zdarzeń.
- Więcej TUTAJ.
Sobota
18:00 - Koncert zespołu Big Band.
20:00 - Koncert kapeli Koronowiacy.
Niedziela
- 8:00 - Kwesta w terenie.
- 12:00 - Morsowanie.
- 14:00 - Stajnia Dąb ul. Leśna 17 - Kulig.
- Więcej TUTAJ.
Niedziela
- 16:00-17:00 - Warsztaty cyrkowe stowarzyszenia „PO PROSTU - CYRK”
- 19:00 - Koncert Bandy Łysego.
- 20:00 - Światełko do Nieba.
- Więcej TUTAJ.
Sobota
- 18:00 - Sala widowiskowa MGOK - Koncert zespołu Reggaeside.
- 18:00 - Sala widowiskowa MGOK - Studio tańca Cherry Dance, edukacja muzyczna, grupa taneczna hip-hop.
- 19:00 - Parking przy MGOK - Aukcja gadżetów i grill.
- Więcej TUTAJ.
Niedziela
- 9:00 - Hala Sportowa - Turniej Piłki Nożnej.
- 14:15 i 16:30-17:00 - Pokaz rycerski.
- 14:30-15:00 i 19:30-20:00 - Koncert Justyny Jefremienko.
- Więcej TUTAJ.
Niedziela
- 12:00 - Park - Bicie rekordu w tańczeniu poloneza.
- 15:00 - Parada Pit Bike'ów ulicami miasta.
- 20:00 - Obok remizy OSP Unisław - Ognisko i Światełko do Nieba.
- Więcej TUTAJ.
Niedziela
- 10:00 - Sala gimnastyczna - Turniej siatkówki.
- 12:00 - Orlik - Turniej piłki nożnej.
- 18:15 - Sala OSP w Lnianie - Występ Aleksandry Kośmider.
- 19:05 - Sala OSP w Lnianie - Występ zespołu „Całkiem Nieprofesjonalni”.
- Więcej TUTAJ.