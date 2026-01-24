Już wszystko gotowe! Za kilka godzin rozpoczyna się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2026-01-24, 20:28 Michał Zaręba / Redakcja

Szkolenie wolontariuszy przed niedzielną zbiórką WOŚP odbyło się m.in. w Dworze Artusa w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Toruńscy wolontariusze WOŚP szkolili się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Porad udzielali im przedstawiciele straży miejskiej i policji.

Nasi rozmówcy w akcji uczestniczą kolejny raz. Oprócz oficjalnych zaleceń mają też swoje sprawdzone sposoby na bezpieczne kwestowanie.



- Chodzimy zawsze z córką blisko siebie. Staramy się unikać wąskich zakamarków i miejsc, gdzie jest mało ludzi. I zawsze mamy uśmiech na twarzy - mówią wolontariusze.



- Gdy zacznie się ściemniać, proponujemy wracać w kierunku Starówki, gdzie będzie kumulacja wszystkich służb - mówi Ewa Winnicka, szefowa wolontariatu.



- Osoby do 15 roku życia nie powinny kwestować same. Muszą być zawsze pod opieką osób dorosłych - mówi asp. Marek Tokarski z KMP w Toruniu. - Wolontariusze powinni nosić kamizelki odblaskowe. W momencie ewentualnego rozboju pamiętajmy, że ta puszka nie jest najważniejsza.









Podobne szkolenia odbywają się również w innych miastach. 34.



Finał WOŚP już w niedzielę (25.01.). W tym roku Orkiestra gra pod hasłem: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.