Niedługo finał WOŚP. Kujawsko-pomorskie miasta już się szykują. Zaczęło się wiosłowanie! [zdjęcia]

2026-01-17, 14:20 Wiktor Sobociński/Marek Ledwosiński/Redakcja

W Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy był Wiktor Sobociński/fot. Izabela Langner

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za 8 dni, ale sympatycy tej akcji już działają, i to ostro. Reporterzy Polskiego Radia PiK przyglądali się wioślarskim zmaganiom na ergometrach.

W 16. edycji ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w wiosłowaniu na ergometrach udział bierze 10 polskich miast, w tym Włocławek i Bydgoszcz. W Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy był Wiktor Sobociński, a we Włocławku, w galerii Handlowej ,,Wzorcownia" - Marek Ledwosiński.



Relacje naszych reporterów niżej: