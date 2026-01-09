Niedaleko Świecia już grają z WOŚP. Licytacje, koncerty, gry i gwiazdy sportu [zdjęcia i wideo]
Wielki Komorsk w powiecie świeckim już gra w Owsiakowej Orkiestrze. W tamtejszej szkole podstawowej trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ogólnopolski 34. finał WOŚP zaplanowany jest na 25 stycznia, a więc tradycyjnie na ostatnią niedzielę tego miesiąca. W szkole podstawowej w Wielkim Komorsku już grają z Jerzym Owsiakiem.
W szczytnym celu biorą udział młodzi, którzy będą sprzedawać m.in. kluski z pieczarkami czy hamburgery własnej roboty. Będą także atrakcje. - Przeciąganie, opony, będą walizeczki, czyli spacer farmera, najpopularniejsza nasza konkurencja strongman - mówi Oskar Ziółkowski.
Szkołę podstawową w Wielkim Komorsku wspiera także wioślarka Marta Wieliczko. - Kiedy moja siostra, która jest chora na cukrzycę potrzebowała pomocy, to WOŚP wsparła ją - mówi. - To dla mnie wręcz zobowiązujące, żeby tu być, żeby pomagać - dodaje.
W tym roku pieniądze zbierane są na leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.