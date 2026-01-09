Niedaleko Świecia już grają z WOŚP. Licytacje, koncerty, gry i gwiazdy sportu [zdjęcia i wideo]

2026-01-09, 19:00  Marcin Doliński/Redakcja
Szkoła podstawowa w Wielkim Komorsku już gra z WOŚP/fot. Marcin Doliński

Szkoła podstawowa w Wielkim Komorsku już gra z WOŚP/fot. Marcin Doliński

Wielki Komorsk w powiecie świeckim już gra w Owsiakowej Orkiestrze. W tamtejszej szkole podstawowej trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ogólnopolski 34. finał WOŚP zaplanowany jest na 25 stycznia, a więc tradycyjnie na ostatnią niedzielę tego miesiąca. W szkole podstawowej w Wielkim Komorsku już grają z Jerzym Owsiakiem.

W szczytnym celu biorą udział młodzi, którzy będą sprzedawać m.in. kluski z pieczarkami czy hamburgery własnej roboty. Będą także atrakcje. - Przeciąganie, opony, będą walizeczki, czyli spacer farmera, najpopularniejsza nasza konkurencja strongman - mówi Oskar Ziółkowski.

Szkołę podstawową w Wielkim Komorsku wspiera także wioślarka Marta Wieliczko. - Kiedy moja siostra, która jest chora na cukrzycę potrzebowała pomocy, to WOŚP wsparła ją - mówi. - To dla mnie wręcz zobowiązujące, żeby tu być, żeby pomagać - dodaje.

W tym roku pieniądze zbierane są na leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.

Relacja Marcina Dolińskiego

Szkoła podstawowa w Wielkim Komorsku już gra z WOŚP/wideo Marcin Doliński

Szkoła podstawowa w Wielkim Komorsku już gra z WOŚP/fot. Marcin Doliński Szkoła podstawowa w Wielkim Komorsku już gra z WOŚP/fot. Marcin Doliński Szkoła podstawowa w Wielkim Komorsku już gra z WOŚP/fot. Marcin Doliński Szkoła podstawowa w Wielkim Komorsku już gra z WOŚP/fot. Marcin Doliński

