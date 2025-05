Miłorząb ma przetrwać długie lata. Zwycięzca licytacji WOŚP posadził drzewo z wojewodą

2025-05-21, 12:21 Monika Siwak/Redakcja

Miłorząb został zasadzony przed urzędem wojewódzkim/fot. Monika Siwak

400 lat ma przetrwać miłorząb japoński zasadzony wraz z wojewodą kujawsko-pomorskim przez Szymona Krygiera w Bydgoszczy. Przedsiębiorca wylicytował posadzenie drzewa podczas ostatniego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przy roślinie znajdującej się obok Urzędu Wojewódzkiego jest tabliczka z nazwiskiem zwycięzcy licytacji, który przekazał na ten cel ponad pięć tysięcy złotych – przypomniał wojewoda Michał Sztybel.



– Dziękuję panu Szymonowi, bo poświęcił swoje pieniądze, żeby pomóc w WOŚP – przypomnę, że zbieraliśmy na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. Cel jest szczytny – mówił. – Dzięki panu Szymonowi przede wszystkim to drzewo zostało posadzone. Miłorząb japoński może wytrzymać nawet cztery tysiące lat – my nie zweryfikujemy, czy tyle przetrwa, ale celowo na tabliczce nie ma mojego nazwiska tylko ogólnie – funkcja wojewody, bo chciałbym taką akcję zostawić moim następcom, żeby on trwała, niezależnie od tego, kto akurat w kraju rządzi, kto jest wojewodą.



– Bardzo mi się spodobał ten pomysł. Lubię pomagać, po prostu chciałem w tym uczestniczyć – mówi Szymon Krygier.



Wojewoda już zachęca do wzięcia udziału w przyszłorocznej licytacji WOŚP.