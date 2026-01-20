Okupanci odeszli bez walki. 81 lat temu wojska niemieckie opuściły Włocławek
20 stycznia przypada 81. rocznica zakończenia okupacji niemieckiej Włocławka. Tego dnia w 1945 roku Niemcy, praktycznie bez walki, opuścili Włocławek i do miasta wjechały radzieckie czołgi.
Szef Muzeum Historii Włocławka, Tomasz Wąsik zwraca uwagę na to, że Włocławek nie doświadczył krzywd ze strony Armii Radzieckiej, typowych dla miejscowości, wyzwalanych przez Rosjan. Liniowe jednostki radzieckie nie zatrzymały się w mieście. Podążyły za cofającymi się Niemcami.
Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.
W czasie okupacji Niemcy włączyli Włocławek do Rzeszy, do tak zwanego Kraju Warty. W zamyśle okupanta miasto miało pozostać niemieckie, zatem nie zniszczono budynków, ani fabryk.
Włocławek dotknęła natomiast Zbrodnia Pomorska, czyli likwidacja polskiej elity intelektualnej w mieście przeznaczonym do zniemczenia. Okupanci wymordowali urzędników z prezydentem miasta Witoldem Mystkowskim na czele, księży z biskupem Michałem Kozalem, prawników, lekarzy, nauczycieli.
Przed wojną Włocławek liczył 55 tysięcy mieszkańców. Niemcy zabili 17 tysięcy. W tym 12 tysięcy Żydów - czyli niemal wszystkich Włocławian wyznania mojżeszowego.
Współcześnie Urząd Miasta nie organizuje uroczystości rocznicowych zakończenia okupacji Włocławka. Ratusz wyjaśnia, że Niemców wypłoszyła armia radziecka - ta sama, która teraz pustoszy Ukrainę.