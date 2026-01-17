Mieszkańcy Włocławka wezmą lekcję bezpieczeństwa. Każdy może przyjść!

2026-01-17, 07:00  Agnieszka Marszał/Redakcja
Wśród tematów omawianych na szkoleniach we Włocławku będzie pierwsza pomoc/ Fot. Pexels

Na spotkaniach z ekspertami będzie można dowiedzieć się m.in., jakie są rodzaje alarmów, z jakimi działaniami sabotażowymi możemy się zetknąć i czym jest dezinformacja.

Szkolenia będą się odbywały w co drugą sobotę w kawiarni obywatelskiej przy ul. 3 maja we Włocławku. Wśród tematów znajdą się te dotyczące rodzajów alarmów, działań sabotażowych i dezinformacji, a także szkolenie z pierwszej pomocy.

- Rozpoczynamy cykl spotkań na temat bezpieczeństwa, który będzie obejmował takie zagadnienia jak: sposoby alarmowania, sabotaż, dywersja, sposoby na to, by wspierać armię, łączność awaryjna - mówi Bogdan Mielniczek, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego we włocławskim ratuszu. - Przygotowaliśmy 24 tematy, które będzie realizował żołnierz rezerwy, długoletni funkcjonariusz Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej, ekspert od spraw bezpieczeństwa - dodaje.

  • Przyjść może każdy, nie trzeba się wcześniej zgłaszać.
  • Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 stycznia o godz. o 16.

