2026-01-15, 14:56 Agnieszka Marszał/Redakcja

Ponad 9 mln Włocławek wydał na dotacje do remontów kamienic w Śródmieściu/fot. Wikipedia

Tylko w ciągu siedmiu lat włocławski ratusz wydał na dotacje do remontów kamienic na Śródmieściu ponad 9 milionów złotych.

W tym czasie udało się przeprowadzić prace w 31 budynkach w strefie rewitalizacji. W czwartek (15 stycznia) rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o wsparcie. Do wzięcia jest ponownie 1,5 mln złotych, a do zrobienia wciąż dużo. - Ponad 300 obiektów jest w obszarze rewitalizacji, a dofinansowanych zostało 31 - mówi Aneta Chełminiak, dyrektor wydziału rewitalizacji.



Przedstawicielka włocławskiego ratusza przypomina, że pieniądze nie są przyznawane każdemu, kto złoży wniosek. - Koniecznym jest wkład własny właściciela, my jesteśmy w stanie dofinansować do 50% kosztów remontu - informuje Aneta Chełminiak.



Wnioski o dotacje do remontów śródmiejskich kamienic można składać do 13 marca.