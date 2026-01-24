Bluza Jurek Teddy z Torunia na licytacji WOŚP. Uszyła ją lokalna firma z Torunia

2026-01-24, 10:50 Monika Kaczyńska/Redakcja

Bluzę Jurek Teddy uszyła lokalna toruńska marka BejbiStory. Została wystawiona na aukcję WOŚP/fot. Facebook/BejbiStory

Ma na sobie okulary w czerwonych oprawkach i koszulkę z sercem z napisem „SIEMA WOŚP”. Taki miś zdobi bluzę Jurek Teddy, którą uszyła lokalna firma z Torunia.

Bluza Jurek Teddy została wystawiona na licytację z okazji 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uszyła ją marka BejbiStory, której założycielką jest Monika Lewandowska. - Fundację WOŚP wspieram od dziecka, chciałam zrobić coś specjalnego - mówi. - Bluza została uszyta, wysłałam ją do głównego sztabu w Warszawie i dostałam odpowiedź, że bardzo chętnie wystawią ją na aukcję - dodaje.



Skąd w ogóle wziął się motyw misia? - Pojawił się niecałe trzy lata temu - mówi Monika Lewandowska. - Zainspirowały mnie dzieci, które mają swoje ukochane pluszaki. Dlatego ten miś zaczął się pojawiać na ubraniach - przyznaje.



Monika Lewandowska pochwaliła się również tym, że dostała zdjęcia Jerzego Owsiaka trzymającego bluzę. - Wtedy czekałam już tylko na moment, kiedy dostanę link do aukcji - mówi.



Wspomniany odnośnik znajduje się TUTAJ.