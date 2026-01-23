Prof. Czerwionka-Szaflarska: WOŚP daje nam nadzieję na odbudowę sprzętu na gastroenterologii [Rozmowa Dnia]

2026-01-23, 08:56 Agnieszka Marszał/Redakcja

Prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska/fot. Krystian Makowski

- Co czwarte dziecko w regionie, które trafia do lekarza ma schorzenie układu pokarmowego - mówiła w „Rozmowie Dnia” prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba ta znacznie wzrosła. Szpitale potrzebują sprzętu do diagnostyki i leczenia. Jego zakup to cel tegorocznego finału WOŚP.



- Sprzęt jest ogromnie potrzebny. Miałam rozmowę z panią Lidią Owsiak i ustaliłyśmy, że zorientuję się i zapytam konsultantów wojewódzkich, jaki mają sprzęt i czego potrzebują – mówiła prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Muszę powiedzieć, że było to bardzo oczekiwane przeze mnie pytanie, bo ostatni raz WOŚP grała dla gastroenterologii 20 lat temu – wtedy jeszcze ogólnej, a nie tylko dziecięcej, ale my też byliśmy w to włączeni. Przez te 20 lat borykaliśmy się z różnymi trudnościami, a teraz mamy nadzieję, że dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy będziemy mogli uzupełnić, albo wręcz odbudować sprzęt, który mamy i który jest stale naprawiany. (...)



Nowoczesny sprzęt diagnostyczny to szybsze rozpoznanie choroby i skuteczniejsze leczenie.



Cała rozmowa poniżej.



