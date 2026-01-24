Mróz im nie straszny! Toruńscy biegacze wsparli Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy [wideo + zdjęcia]
Uczestnicy ParkRun Toruń co tydzień spotkają się w lesie Na Skarpie, aby przebiec 5 km. Kolejny już raz zagrali razem z WOŚP.
- Bieganie wchodzi w krew. Człowiek tak się przyzwyczaił, że inaczej już nie można - mówi jeden z uczestników biegania po toruńskim lesie. - Jak przychodzi sobota, to od 10 lat wstaję i ruszam biegać.
- Po takim bieganiu człowiek od razu czuje się lepiej. I to nie tylko fizycznie, ale także psychicznie - mówi kolejna uczestniczka ParkRunu w Toruniu. - Atmosfera jest bardzo pozytywna. Każdy co chwilę próbuje zagadać.
- W tym roku kolejny raz gramy z WOŚP. Biegamy, truchtamy, spacerujemy... - mówi Mariusz Śliwiński z ParkRun Toruń.
- Aktywność i zdrowie. To wszystko wiąże się z ideą WOŚP - mówi Artur Majerowski, szef sztabu WOŚP w Toruniu.
W czasie wydarzania można było wylicytować gadżety Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.