Mróz im nie straszny! Toruńscy biegacze wsparli Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy [wideo + zdjęcia]

2026-01-24, 14:55 Michał Zaręba / Redakcja

Tak było na starcie ParkRun Toruń. / Fot. Michał Zarębaa

Uczestnicy ParkRun Toruń co tydzień spotkają się w lesie Na Skarpie, aby przebiec 5 km. Kolejny już raz zagrali razem z WOŚP.

- Bieganie wchodzi w krew. Człowiek tak się przyzwyczaił, że inaczej już nie można - mówi jeden z uczestników biegania po toruńskim lesie. - Jak przychodzi sobota, to od 10 lat wstaję i ruszam biegać.



- Po takim bieganiu człowiek od razu czuje się lepiej. I to nie tylko fizycznie, ale także psychicznie - mówi kolejna uczestniczka ParkRunu w Toruniu. - Atmosfera jest bardzo pozytywna. Każdy co chwilę próbuje zagadać.



- W tym roku kolejny raz gramy z WOŚP. Biegamy, truchtamy, spacerujemy... - mówi Mariusz Śliwiński z ParkRun Toruń.



- Aktywność i zdrowie. To wszystko wiąże się z ideą WOŚP - mówi Artur Majerowski, szef sztabu WOŚP w Toruniu.



W czasie wydarzania można było wylicytować gadżety Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Relacja Michała Zaręby