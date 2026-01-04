Nie jest im zimno? Miłośnicy lodowatej kąpieli spotkali się nad Jeziorem Chełmżyńskim [zdjęcia]

2026-01-04, 19:11  Robert Duliński/Redakcja
Miłośnicy lodowatej kąpieli spotkali się nad jeziorem chełmżyńskim/fot. nadesłane

Miłośnicy lodowatej kąpieli spotkali się nad jeziorem chełmżyńskim/fot. nadesłane

Mroźna pogoda i obfite opady śniegu nie odstraszyły miłośników morsowania, którzy spotkali się w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim, by oddać się swojej pasji. Mrożące krew w żyłach kąpiele to ich hobby.

Morsy podkreślają, że najważniejsze korzyści płynące z pływania w lodowatej wodzie to wzmocnienie organizmu i poprawa odporności przed infekcjami. Co jeszcze?

- Uderzenie dopaminy, to jest najważniejsze. Dostaje się energię na cały dzień. To jest najistotniejsze. Wchodzimy sobie najpierw do sauny, nagrzewamy się i do wody. Minuta po minucie, sekunda po sekundzie. Później to już bez znaczenia. Bez czapki, bez niczego się wchodzi i tyle.

- Nie spocić się, ale rozgrzać się - wtedy zupełnie inaczej organizm reaguje z zimną wodą. Nie odważyłbym się wejść do wody od razu, tuż po rozebraniu się, ale widziałem, że niektórzy tak robią...

- Temperatura -4 stopnie, ale odczuwalne -10. Wszystko zależy od tego, jak kto jest wyćwiczony. Myślę, że z dwie minutki i wychodzimy...

Jeżeli zamierzacie rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem, to ważne, by dołączyć do zorganizowanej grupy i robić to tylko w miejscach dozwolonych.

Relacja Roberta Dulińskiego

Toruń
Miłośnicy lodowatej kąpieli spotkali się nad jeziorem chełmżyńskim/fot. nadesłane Miłośnicy lodowatej kąpieli spotkali się nad jeziorem chełmżyńskim/fot. nadesłane Miłośnicy lodowatej kąpieli spotkali się nad jeziorem chełmżyńskim/fot. nadesłane

Region

Unisław to kujawsko-pomorskie Chamonix Na stoku tłumy z nartami i deskami [zdjęcia]

Unisław to kujawsko-pomorskie Chamonix! Na stoku tłumy z nartami i deskami [zdjęcia]

2026-01-04, 20:30
Toruńska rzeź drzew. Mamy nowe informacje od osób, które były wtedy w lesie [zdjęcia]

Toruńska rzeź drzew. Mamy nowe informacje od osób, które były wtedy w lesie [zdjęcia]

2026-01-04, 17:45
Wśród łuczników z Torunia napięcie rośnie Właśnie rozpoczął się nowy sezon [zdjęcia]

Wśród łuczników z Torunia napięcie rośnie! Właśnie rozpoczął się nowy sezon [zdjęcia]

2026-01-04, 16:30
Pługosolarki i odśnieżarki na kujawsko-pomorskich drogach. Aktualnie 30 maszyn w trasie

Pługosolarki i odśnieżarki na kujawsko-pomorskich drogach. Aktualnie 30 maszyn w trasie

2026-01-04, 16:03
Grypa w Kujawsko-Pomorskiem. Podobno wirus nie jest bardziej zjadliwy niż poprzedni [sonda]

Grypa w Kujawsko-Pomorskiem. Podobno wirus nie jest bardziej zjadliwy niż poprzedni [sonda]

2026-01-04, 15:10
Zderzenia na kujawsko-pomorskich drogach. W dwóch miejscach regionu są utrudnienia

Zderzenia na kujawsko-pomorskich drogach. W dwóch miejscach regionu są utrudnienia

2026-01-04, 14:00
Wśród 326 miast zgłoszonych w akcji Świeć się z Energą jest już 14 ośrodków z naszego regionu

Wśród 326 miast zgłoszonych w akcji „Świeć się z Energą” jest już 14 ośrodków z naszego regionu

2026-01-04, 12:35
Czy mieszkańcy Bydgoszczy i okolic korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Czy mieszkańcy Bydgoszczy i okolic korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa?

2026-01-04, 11:05
Bydgoszcz. Na ulicy Jagiellońskiej samochód osobowy wjechał na torowisko [AKTUALIZACJA]

Bydgoszcz. Na ulicy Jagiellońskiej samochód osobowy wjechał na torowisko [AKTUALIZACJA]

2026-01-04, 09:38

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę