Bydgoskie „Morświry” kąpią się w Brdzie. „Tak najpiękniej wita się Nowy Rok!” [zdjęcia, wideo]

2025-01-01, 16:48 Damian Klich/Redakcja

„Morświry" z Bydgoszczy powitały Nowy Rok/fot. Damian Klich

To już tradycja, że podczas gdy zawodnicy Lotto Bydgostii mają swój pierwszy trening 1 stycznia, tuż obok w zimnej wodzie żerują „Morświry". Nasz zziębnięty reporter przyglądał im się z brzegu Brdy.

- To nasza coroczna tradycja, że 1 stycznia morsujemy – opowiadała jedna z pań. - To już moje siódme morsowanie. To najpiękniejsze wydarzenie, jakim można rozpocząć 2025 rok. Lubimy wejść do zimnej wody i poczuć endorfiny.



- Co daje nam morsowanie? Adrenalinę, odporność i samozadowolenie – tłumaczył jej kolega. - Odczuwa się trochę bardziej zimno, ale jak już się wejdzie do wody to endorfiny eksplodują.



W momencie kąpieli w samo południe, temperatura powietrza wynosiła w Bydgoszczy 4 stopnie.