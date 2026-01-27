Niewybuch na terenie grudziądzkiej podstawówki. Uczniowie zostali ewakuowani [zdjęcia]

2026-01-27, 12:44 Redakcja

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu znaleziono niewybuch/fot. Facebook/Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza

Uczniowie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu musieli przerwać zajęcia. Podczas prac budowlanych wykryto niewybuch, który pochodzi najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski poinformował o tym znalezisku w swoich mediach społecznościowych. Uczniowie oraz personel Szkoły Podstawowej nr 17 musieli udać się na zewnątrz. Na miejscu działają służby, które zabezpieczyły teren. - Sytuacja jest pod kontrolą, a bezpieczeństwo mieszkańców nie jest zagrożone - uspokaja włodarz miasta.