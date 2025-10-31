Więzień z Koronowa uciekł w czasie pracy. Został złapany na stacji Szczecin Główny

2025-10-31, 12:40 Redakcja

Zakład Karny w Koronowie/fot. Zakład Karny w Koronowie/Facebook

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ze Szczecina ujęli osadzonego z Zakładu Karnego w Koronowie, który samowolnie oddalił się z miejsca wykonywania pracy poza terenem jednostki.

W niedzielę komendant SOK z jednostki w Szczecinie otrzymał informację od oficera dyżurnego Zakładu Karnego w Koronowie, że osadzony z tej jednostki oddalił się z miejsca pracy poza zakładem i może aktualnie podróżować pociągiem relacji Szczecin Główny – Olsztyn Główny, zmierzającym w kierunku Słupska.



Dysponując rysopisem i zdjęciem przesłanym przez Zakład Karny, funkcjonariusze SOK rozpoznali uciekiniera na peronie stacji Szczecin Główny. Mężczyzna został natychmiast ujęty, a w celu uniemożliwienia dalszej ucieczki założono mu kajdanki.



Zatrzymany odmówił podania swoich prawdziwych danych osobowych zarówno patrolowi SOK, jak i przybyłym na miejsce funkcjonariuszom z Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście, którzy przejęli go do dalszych czynności służbowych.



źr. SOK