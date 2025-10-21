Groźny Libijczyk zatrzymany we Włocławku. Straż Graniczna czekała na niego pod więzieniem

2025-10-21, 18:30 Agnieszka Marszał/Redakcja

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali obywatela Libii, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. Mężczyzna opuszczał właśnie więzienie, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za zabójstwo.

Do zatrzymania doszło 19 października we Włocławku, w ramach współdziałania Straży Granicznej z Policją. Podczas kontroli legalności pobytu ustalono, że cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski bez ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu. Ponadto jego dane widnieją w wykazie osób, których pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.



Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania Libijczyka do powrotu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydano mu decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski bez prawa do dobrowolnego wyjazdu oraz z orzeczeniem 10-letniego zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw strefy Schengen.



Komendant Państwowej Straży Granicznej w Bydgoszczy wystąpi do sądu rejonowego z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku do czasu wydalenia go z kraju. Na razie mężczyzna został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.