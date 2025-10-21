Groźny Libijczyk zatrzymany we Włocławku. Straż Graniczna czekała na niego pod więzieniem

2025-10-21, 18:30  Agnieszka Marszał/Redakcja
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali obywatela Libii, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego/fot. www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali obywatela Libii, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego/fot. www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali obywatela Libii, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. Mężczyzna opuszczał właśnie więzienie, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za zabójstwo.

Do zatrzymania doszło 19 października we Włocławku, w ramach współdziałania Straży Granicznej z Policją. Podczas kontroli legalności pobytu ustalono, że cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski bez ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu. Ponadto jego dane widnieją w wykazie osób, których pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania Libijczyka do powrotu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydano mu decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski bez prawa do dobrowolnego wyjazdu oraz z orzeczeniem 10-letniego zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw strefy Schengen.

Komendant Państwowej Straży Granicznej w Bydgoszczy wystąpi do sądu rejonowego z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku do czasu wydalenia go z kraju. Na razie mężczyzna został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Mówi mjr SG Dagmara Bielec, rzecznik prasowy rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Włocławek

Region

Branża budowlana: problemy i wyzwania. Narada inspektorów w Bydgoszczy

Branża budowlana: problemy i wyzwania. Narada inspektorów w Bydgoszczy

2025-10-21, 20:45
Mniej bójek na ulicach i na SOR-ach. Partia Razem chce zakazu sprzedaży alkoholu w nocy

Mniej bójek na ulicach i na SOR-ach. Partia Razem chce zakazu sprzedaży alkoholu w nocy

2025-10-21, 20:17
Sto lat temu zmienili nazwę. Dąbrowa Chełmińska odpaliła kapsułę czasu [zdjęcia, wideo]

Sto lat temu zmienili nazwę. Dąbrowa Chełmińska „odpaliła" kapsułę czasu [zdjęcia, wideo]

2025-10-21, 19:20
Zderzenie osobówki i busa przy bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym

Zderzenie osobówki i busa przy bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym

2025-10-21, 17:39
Po śmierci niemowlęcia NZOZ w Gąsawie wydał oświadczenie: Nie jest znana przyczyna zgonu dziecka

Po śmierci niemowlęcia NZOZ w Gąsawie wydał oświadczenie: „Nie jest znana przyczyna zgonu dziecka"

2025-10-21, 15:51
Pamiętają o katastrofie kolejowej pod Otłoczynem. Nowy krzyż w miejscu wypadku [zdjęcia, wideo]

Pamiętają o katastrofie kolejowej pod Otłoczynem. Nowy krzyż w miejscu wypadku [zdjęcia, wideo]

2025-10-21, 15:30
Rzecznik sanepidu po śmierci niemowlęcia: Była niezgodność daty podania szczepionki z datą ważności

Rzecznik sanepidu po śmierci niemowlęcia: Była niezgodność daty podania szczepionki z datą ważności

2025-10-21, 13:42
Miał się awanturować i atakować ratowników medycznych. Interweniowali policjanci, 47-latek nie żyje

Miał się awanturować i atakować ratowników medycznych. Interweniowali policjanci, 47-latek nie żyje

2025-10-21, 12:18
Pędził 110 km na godzinę, a to był obszar zabudowany. Stracił prawo jazdy i dużo zapłaci

Pędził 110 km na godzinę, a to był obszar zabudowany. Stracił prawo jazdy i dużo zapłaci

2025-10-21, 11:36

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę