Cudzoziemcy - przestępcy zatrzymani w Bydgoszczy. Przymusowe wydalenie z Polski

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, we współpracy z miejscową Policją, zatrzymali sześciu cudzoziemców – pięciu obywateli Ukrainy oraz obywatela Gruzji – którzy rażąco naruszali obowiązujący w Polsce porządek prawny. Wszyscy dostali decyzje o przymusowym opuszczeniu terytorium naszego kraju.

Jak podaje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, czterech cudzoziemców zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej bezpośrednio po odbyciu kar pozbawienia wolności w zakładach karnych, gdzie przebywali za przestępstwa popełnione w Polsce. Dwóch kolejnych przekazali strażnikom granicznym bydgoscy policjanci, którzy spotkali ich podczas działań kontrolnych prowadzonych na terenie miasta.



Zatrzymani dopuszczali się m.in.: przestępstw narkotykowych, rozbojów, kradzieży z użyciem kart płatniczych należących do innych osób (z realizacją transakcji o znacznej wartości), prowadzenia pojazdów bez wymaganych uprawnień, a także posługiwania się cudzymi lub fałszywymi dokumentami prawa jazdy.



Z uwagi na fakt, że ich dalszy pobyt na terytorium Polski stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu w trybie natychmiastowej wykonalności – bez określenia terminu dobrowolnego opuszczenia kraju.

Do czasu realizacji decyzji – na mocy postanowień sądów – sześciu cudzoziemców umieszczono w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Jeden z nich, obywatel Ukrainy, został już przekonwojowany do granicy i przekazany stronie ukraińskiej.