Straż Graniczna z Bydgoszczy zatrzymała trzech Ukraińców. Mają wyroki za poważne przestępstwa

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali trzech obywateli Ukrainy. Odbywali wcześniej kary pozbawienia wolności za poważne przestępstwa – m.in. rozboje, kradzieże, groźby karalne, uszkodzenie mienia oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.
Cudzoziemcy zostali ujęci w ramach kontroli legalności pobytu – dwóch bezpośrednio po opuszczeniu zakładów karnych w Potulicach i Bydgoszczy, a trzeciego przekazali funkcjonariusze Policji.
W toku czynności bydgoscy funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że obecność mężczyzn na terytorium naszego kraju stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, dodatkowo dwóch z nich nie posiadało dokumentów pobytowych. Wszyscy trzej obywatele Ukrainy odbywali wcześniej kary pozbawienia wolności za poważne przestępstwa – m.in. rozboje, kradzieże, groźby karalne, uszkodzenie mienia oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.
Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez określenia terminu dobrowolnego powrotu. Zgodnie z orzeczeniami, mężczyźni mają również pięcioletni zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw Strefy Schengen.
Jednego z zatrzymanych funkcjonariusze Straży Granicznej mieli odprowadzić 28 października do granicy i przekazać ukraińskim służbom granicznym. Dwaj pozostali zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu wykonania decyzji o wydaleniu.
Od początku 2025 roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali ponad 80 cudzoziemców, którzy opuścili zakłady karne lub areszty śledcze, gdzie odbywali wyroki za przestępstwa popełnione na terenie naszego kraju – stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
