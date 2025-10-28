Straż Graniczna z Bydgoszczy zatrzymała trzech Ukraińców. Mają wyroki za poważne przestępstwa

2025-10-28, 20:39 Redakcja

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali trzech obywateli Ukrainy. Odbywali wcześniej kary pozbawienia wolności za poważne przestępstwa – m.in. rozboje, kradzieże, groźby karalne, uszkodzenie mienia oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

Cudzoziemcy zostali ujęci w ramach kontroli legalności pobytu – dwóch bezpośrednio po opuszczeniu zakładów karnych w Potulicach i Bydgoszczy, a trzeciego przekazali funkcjonariusze Policji.



W toku czynności bydgoscy funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że obecność mężczyzn na terytorium naszego kraju stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, dodatkowo dwóch z nich nie posiadało dokumentów pobytowych. Wszyscy trzej obywatele Ukrainy odbywali wcześniej kary pozbawienia wolności za poważne przestępstwa – m.in. rozboje, kradzieże, groźby karalne, uszkodzenie mienia oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.



Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez określenia terminu dobrowolnego powrotu. Zgodnie z orzeczeniami, mężczyźni mają również pięcioletni zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw Strefy Schengen.



Jednego z zatrzymanych funkcjonariusze Straży Granicznej mieli odprowadzić 28 października do granicy i przekazać ukraińskim służbom granicznym. Dwaj pozostali zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu wykonania decyzji o wydaleniu.



