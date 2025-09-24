Algierczyk miał opuścić Polskę rok temu. Bydgoska Straż Graniczna odprowadziła go do samolotu

2025-09-24, 17:00 Redakcja

Zatrzymano obywatela Algierii, który od ponad roku uchylał się od nakazanego mu wyjazdu/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Bydgoszczy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy przeprowadzili w Inowrocławiu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. Zatrzymano obywatela Algierii, który od ponad roku uchylał się od nakazanego mu wyjazdu.

Podczas czynności kontrolnych mężczyzna podjął nieudaną próbę ucieczki, naruszając przy tym nietykalność cielesną funkcjonariusza Straży Granicznej, dlatego usłyszał stosowne zarzuty.

W środę rano obywatel Algierii, pod eskortą funkcjonariuszy Straży Granicznej został doprowadzony do samolotu, a następnie odleciał do Paryża. Mężczyzna ma orzeczony zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez kolejne dwa lata.