Algierczyk miał opuścić Polskę rok temu. Bydgoska Straż Graniczna odprowadziła go do samolotu

2025-09-24, 17:00  Redakcja
Zatrzymano obywatela Algierii, który od ponad roku uchylał się od nakazanego mu wyjazdu/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Bydgoszczy

Zatrzymano obywatela Algierii, który od ponad roku uchylał się od nakazanego mu wyjazdu/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Bydgoszczy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy przeprowadzili w Inowrocławiu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. Zatrzymano obywatela Algierii, który od ponad roku uchylał się od nakazanego mu wyjazdu.

Podczas czynności kontrolnych mężczyzna podjął nieudaną próbę ucieczki, naruszając przy tym nietykalność cielesną funkcjonariusza Straży Granicznej, dlatego usłyszał stosowne zarzuty.
W środę rano obywatel Algierii, pod eskortą funkcjonariuszy Straży Granicznej został doprowadzony do samolotu, a następnie odleciał do Paryża. Mężczyzna ma orzeczony zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez kolejne dwa lata.

Bydgoszcz

Region

Ekologia pod mikroskopem - uczniowie z Inowrocławia badali wodę i uczyli się recyklingu

Ekologia pod mikroskopem - uczniowie z Inowrocławia badali wodę i uczyli się recyklingu

2025-09-24, 17:45
Napad w tunelu dworca Bydgoszcz-Główna. Złodziej wyrwał podróżnemu komórkę

Napad w tunelu dworca Bydgoszcz-Główna. Złodziej wyrwał podróżnemu komórkę

2025-09-24, 16:35
Na targowisku w Fordonie ważą się losy obecnego dzierżawcy. Wszystko w rękach handlujących

Na targowisku w Fordonie ważą się losy obecnego dzierżawcy. Wszystko w rękach handlujących?

2025-09-24, 16:00
Pielęgniarstwo na Politechnice Bydgoskiej oblegane Miejsc dla wszystkich chętnych nie będzie

Pielęgniarstwo na Politechnice Bydgoskiej oblegane! Miejsc dla wszystkich chętnych nie będzie

2025-09-24, 14:22
Wykonawca wybrany Zbada poziom skażenia wody, gleby i powietrza na terenie po Zachemie

Wykonawca wybrany! Zbada poziom skażenia wody, gleby i powietrza na terenie po Zachemie

2025-09-24, 13:26
W Karkonosze na wózkach inwalidzkich. Stworzą mapę dostępności dla niepełnosprawnych

W Karkonosze na wózkach inwalidzkich. Stworzą mapę dostępności dla niepełnosprawnych

2025-09-24, 11:26
Około tysiąc bel słomy oraz siana poszło z dymem. Pożar w Wójcinie koło Piotrkowa Kujawskiego

Około tysiąc bel słomy oraz siana poszło z dymem. Pożar w Wójcinie koło Piotrkowa Kujawskiego

2025-09-24, 10:38
Gdzie będzie można oddawać butelki i puszki O systemie kaucyjnym w Rozmowie Dnia

Gdzie będzie można oddawać butelki i puszki? O systemie kaucyjnym w „Rozmowie Dnia”

2025-09-24, 08:58
Przejazd jest często zamknięty, kierowcy czekają kilkadziesiąt minut. Apel do ministerstwa

Przejazd jest często zamknięty, kierowcy czekają kilkadziesiąt minut. Apel do ministerstwa

2025-09-24, 08:04

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę