Kontrola Straży Granicznej w powiecie wąbrzeskim. Kolumbijczycy mówili, że są turystami

2025-07-18

Funkcjonariusze z bydgoskiej Placówki Straży Granicznej zatrzymali 7 obywateli Kolumbii, którzy wykonywali pracę nie posiadając do tego stosownych zezwoleń oraz umów. Do kontroli doszło w powiecie wąbrzeskim.

Kontrola legalności pobytu dotyczyła 15 cudzoziemców. Podczas wspólnych działań sprawdzono 7 obywateli Nepalu, 1 obywatela Ukrainy oraz 7 obywateli Kolumbii. Jak się okazało w toku prowadzonych czynności, pobyt Kolumbijczyków na terytorium RP okazał się niezgodny z obowiązującymi przepisami. Obywatele z Ameryki Południowej początkowo utrzymywali, iż przyjechali do Polski w celach turystycznych, jednak w żaden sposób nie potrafili tego udokumentować. Ponadto nie mieli pieniędzy niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium RP.



Ostatecznie ustalono, że 6 mężczyzn i 1 kobieta narodowości kolumbijskiej pracują w jednej z firm na terenie powiatu wąbrzeskiego, nie posiadając do tego stosownych zezwoleń oraz umów. Cudzoziemcy przyznali się do wykonywania pracy wbrew przepisom prawa oraz próby wprowadzenia w błąd funkcjonariuszy, co do swojego celu pobytu na terytorium RP.



Wobec wszystkich zatrzymanych Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. W decyzjach tych orzekł jednocześnie o rocznym zakazie ponownego wjazdu, na terytorium Polski oraz krajów strefy Schengen.