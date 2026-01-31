Policjanci z pomocą polecieli na skrzydłach. Łabędź wylądował na moście i biegał między autami [zdjęcia]
Takiej interwencji policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego wcześniej nie mieli. Łabędź wylądował na moście autostradowym nieopodal Grudziądza i zdezorientowany lawirował między autami.
- Stwarzał realne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla uczestników ruchu - relacjonują policjanci z Grudziądza.
Do działań ruszyły dwie załogi ruchu drogowego st. sierż. Michał Bronka oraz st. sierż. Jakub Kasprowicz z Grudziądza oraz asp. szt. Arkadiusz Lauda i sierż. szt. Sebastian Schmidt ze Świecia.
- Policjanci, przy użyciu linki, bezpiecznie pochwycili ptaka, a następnie zabezpieczyli go w radiowozie, opiekując się nim do czasu przybycia wykwalifikowanego pracownika, któremu przekazano rannego łabędzia - opisują funkcjonariusze.