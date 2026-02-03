Wędrował z Grudziądza do Świecia... ekspresówką. Kobieta poszła w jego ślady i na S5 łapała stopa

2026-02-03, 11:00  Redakcja
Gdy tylko policjanci ze Świecia dostali sygnały o nieodpowiedzialnych pieszych na drodze ekspresowej nr 5, ruszyli, by ich stamtąd zgarnąć/ Fot. Archiwum

Gdy tylko policjanci ze Świecia dostali sygnały o nieodpowiedzialnych pieszych na drodze ekspresowej nr 5, ruszyli, by ich stamtąd zgarnąć/ Fot. Archiwum

Gdy tylko policjanci ze Świecia dostali sygnały o nieodpowiedzialnych pieszych na drodze ekspresowej nr 5, ruszyli, by ich stamtąd zgarnąć.

- Mężczyzna i kobieta swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - podkreślają policjanci ze Świecia.

Po raz pierwszy interweniowali kilka dni temu. Wieczorem dyżurny dostał zgłoszenie o idącym drogą ekspresową mężczyźnie.

Na tej drodze nie ma miejsca dla pieszych, auta pędzą tam z prędkością 120 km/godz.

- 64-letni mieszkaniec powiatu świeckiego wracał z Grudziądza i szedł pasem awaryjnym w kierunku Świecia. Nie dość, że mężczyzna szedł drogą, gdzie ruch pieszych jest zabroniony, to był praktycznie niewidoczny, ponieważ nie miał żadnych elementów odblaskowych - informuje mł. asp. Małgorzata Frukacz z KPP w Świeciu.

Kilka dni później na tej samej drodze w Nowych Marzach wędrowała kobieta. Spacer ekspresówką najwyraźniej ją zmęczył, bo usiłowała zatrzymać pędzące samochody.

- 43- letnia mieszkanka powiatu świeckiego wybierała się do Grudziądza. Poruszała się pasem awaryjnym i próbowała zatrzymać pojazdy, żeby się z kimś zabrać - przekazuje Małgorzata Frukacz.

W obu przypadkach policjanci przewieźli pieszych w bezpieczne miejsce, ale nie obyło się bez kar - oboje dostali mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Świecie nad Wisłą

Region

Koniec śledztwa w sprawie wypadku w Świeciu. Kierowca wjechał do ogródka i śmiertelnie potrącił kobietę

Koniec śledztwa w sprawie wypadku w Świeciu. Kierowca wjechał do ogródka i śmiertelnie potrącił kobietę

2026-02-03, 12:40
Duże zmiany w parku rozrywki w bydgoskim Myślęcinku. Wiosną ma działać po nowemu

Duże zmiany w parku rozrywki w bydgoskim Myślęcinku. Wiosną ma działać po nowemu

2026-02-03, 12:00
Po dobie poszukiwań specjaliści znaleźli miejsce awarii w Nowem. W ponad 100 domach nie ma wody [aktualizacja]

Po dobie poszukiwań specjaliści znaleźli miejsce awarii w Nowem. W ponad 100 domach nie ma wody [aktualizacja]

2026-02-03, 12:00
Apel inowrocławskich wodociągów. Chodzi o zabezpieczenie instalacji i wodomierzy

Apel inowrocławskich wodociągów. Chodzi o zabezpieczenie instalacji i wodomierzy

2026-02-03, 10:20
Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian w Kcyni. Spotkanie z twórcami audiodokumentu Tu się nie płacze

Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian w Kcyni. Spotkanie z twórcami audiodokumentu „Tu się nie płacze”

2026-02-03, 09:50
Agnieszka Kłopotek: Pieniądze na drogę Via Pomerania muszą się znaleźć [Rozmowa Dnia]

Agnieszka Kłopotek: Pieniądze na drogę Via Pomerania muszą się znaleźć! [Rozmowa Dnia]

2026-02-03, 09:15
Pożar torowiska tramwajowego w centrum Bydgoszcz. Działa tam pogotowie gazowe [aktualizacja]

Pożar torowiska tramwajowego w centrum Bydgoszcz. Działa tam pogotowie gazowe [aktualizacja]

2026-02-03, 09:03
Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

2026-02-03, 08:10
Kto odważył się stanąć przed mikrofonem We Włocławku trwają ferie z dubbingiem

Kto odważył się stanąć przed mikrofonem? We Włocławku trwają ferie z dubbingiem

2026-02-03, 07:40

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę