Grudziądz zajął 15, czyli przedostatnie miejsce w tegorocznym plebiscycie „Świeć się z Energą”

2026-02-07, 21:27 Maciej Wilkowski / Redakcja

Tak prezentuje się Grudziądz z wieży zamkowej. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Internauci zdecydowali, że Świetlną Stolicą Polski został Chełm, na który oddano ponad 143,5 tys. głosów. Grudziądz miał ich 485.

W finale rywalizowało 16 miast – mistrzów województw, których mieszkańcy i sympatycy wyłonili spośród 350 miejscowości zgłoszonych do XVI edycji akcji. Za zwycięstwo w województwie miasta i miasteczka otrzymają voucher na zakup energooszczędnego sprzętu AGD o wartości 10 000 zł.



W finale stawką jest prestiżowy tytuł Świetlnej Stolicy Polski oraz dodatkowe 50 000 zł na energooszczędny sprzęt dla potrzebujących.