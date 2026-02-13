Grudziądzki radny nie chce budowy bloku w pobliżu zabytkowego parku. Inwestycja została zawieszona

2026-02-13, 11:47 Marcin Doliński/BN

Jeden ze starych dębów w zabytkowym parku w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Grudziądzki radny Jakub Kopkowski napisał interpelację do prezydenta miasta. Sprzeciwia się budowie bloku przy ul. Lipowej, w sąsiedztwie cennego przyrodniczo terenu, na którym rosną pomniki przyrody. Protestowali także mieszkańcy Grudziądza. W efekcie postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone.

- Rosną tam drzewa, które liczą ponad 370 lat. To rośliny będące żywymi świadkami historii tego miejsca - mówi radny Jakub Kopkowski.



Zwrócił się z apelem do prezydenta Grudziądza. - Proszę o podjęcie bezwzględnych i skutecznych działań, gwarantujących pełną ochronę drzew, pomników przyrody oraz istniejącego tam ekosystemu, w tym siedlisk chronionych gatunków ptaków - informuje.



Ratusz w Grudziądzu odpowiedział na interpelację radnego Jakuba Kopkowskiego oraz sprzeciw mieszkańców miasta, którzy zebrali kilkaset podpisów pod petycją. Jak się dowiedzieliśmy, postępowanie ws. budowy bloku mieszkalnego zostało zawieszone na wniosek inwestora. - Prezydent Grudziądza przychylił się do tej prośby - mówi jego rzecznik Karol Piernicki. - Wcześniej władze miasta wielokrotnie podejmowały próby doprowadzenia do takiego stanu rzeczy, aby pozyskać ten grunt, zamienić się z inwestorem. Trwały różnego rodzaju negocjacje, były propozycje, ale nie zyskały one akceptacji. W tej chwili postępowanie jest formalnie zawieszone - dodaje.



Do sprawy będziemy wracać.