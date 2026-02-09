Grudziądz pomaga na cztery łapy! Wolnożyjące koty dostają budki i jedzenie

2026-02-09, 21:20 Marcin Doliński/Redakcja

Chętni do pomocy mogą się zgłaszać się do Stowarzyszenia Obywatelski Grudziądz/ Fot. Cztery Łapy Grudziądza

Dokarmiają, zapewniają schronienie, czipują i kastrują. Mowa o grupie wolontariuszy, biorących udział w akcji pomocy wolnożyjącym kotom. Właśnie rusza kolejna edycja akcji Cztery Łapy Grudziądza.

Na pomoc kotom wolnożyjącym przeznaczone zostanie w tym roku 130 tys. złotych. Wolontariusze będą czipować zwierzęta, dokarmiać je i budować dla nich domki.



- To program, który ma wspomóc koty wolnożyjące i bezdomne na terenie miasta - mówi Beata Gurbin. - Cztery Łapy Grudziądza to nie tylko kastracja i sterylizacja, ale też profilaktyka, czipowanie. Przez dwa lata udało nam się już ponad 500 kotów objąć opieką. Wiemy, gdzie bytują, jak się przemieszczają. To jest bardzo ważne, żeby móc im pomagać, ale też monitorować - dodaje.



W ramach akcji działa 97 karmicieli kotów.



- Dzielnie też radzą sobie z mrozami, dbając o koty, ocieplając budki - mówi Aleksandra Drozdecka. - Zostało zbudowanych 150 budek, które zostały rozmieszczone w różnych miejscach Grudziądza. Ten system naprawdę działa, bo zwierzęta są dokarmiane, monitorowane. Wolontariusze działają w ciszy, bez reflektorów, wykonują codzienną pracę - dodaje.



Chętni do pomocy mogą się zgłaszać do Stowarzyszenia Obywatelski Grudziądz lub rejestrować się Wydziale Ochrony Środowiska grudziądzkiego ratusza.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.