Zrobi się ślisko na drogach i chodnikach w naszym regionie. Wszystkiemu winne opady śniegu i deszczu

2026-02-13, 14:24 BN

IMGW ostrzega przed oblodzeniem/fot. Pixabay/ilustracyjna

IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają całe nasze województwo przed opadami deszczu i śniegu powodującymi oblodzenie.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu - czytamy w przesłanym komunikacie. - Temperatura minimalna będzie oscylować w granicach od -4°C do -1°C, a temperatura minimalna przy gruncie wyniesie od -5°C do -1°C - dodaje IMGW. Co więcej, ujemna temperatura powietrza ma się utrzymać przez kolejne 4-6 dni.



Powyższa prognoza dotyczy 18 powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszcz, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, Toruń, toruńskiego, wąbrzeskiego, Włocławek, włocławskiego i żnińskiego. Alert będzie ważny od piątku (13 lutego) od godz. 18:00 do soboty (14 lutego) do godz. 6:00.



Nieco wcześniej zacznie obowiązywać ostrzeżenie przed oblodzeniem dla powiatów: Grudziądz, grudziądzkiego, sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego. Start w piątek już od godz. 16:00, a jego ważność zakończy się w sobotę o godz. 6:00. - Temperatura minimalna wyniesie od -5°C do -2°C, a temperatura minimalna przy gruncie spadnie nawet do -6°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez kolejne 4-5 dni - czytamy w komunikacie.