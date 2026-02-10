Jest komentarz prezesa GKM Grudziądz dla PR PiK. Marcin Murawski nie zgadza się z zarzutem

2026-02-10, 12:34 Marcin Doliński/DW

Prezes GKM-u Grudziądz Marcin Murawski/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

W rozmowie z reporterem PR PiK prezes klubu GKM Grudziądz komentuje zarzut prokuratora, dotyczący złamania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Marcin Murawski, prezes GKM Grudziądz twierdzi, że nie złamał przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Oto jak reporterowi Polskiego Radia PiK tłumaczy tę sytuację:



- Z naszych informacji wynika, że wszystko odbywało się zgodnie z tym, co miało być. Na razie jesteśmy na etapie składania swoich dowodów, swoich materiałów. Tutaj nikt umyślnie czy z premedytacją nie chciał wpuścić większej liczby kibiców. Takie sprawy oddajemy w ręce profesjonalnych firm zewnętrznych, którym powierzamy skanowanie biletów, ich sprzedaż - powiedział Marcin Murawski.



Prezes nie zgadza się z zarzutem. Mówi, że w chwili, gdy odbywała się impreza sportowa, był na urlopie.



- Zawsze mocno stawiamy na bezpieczeństwo, zatrudniamy większą liczbę ochroniarzy niż wymaga ustawa, angażujemy więcej osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie medyczne. Zależy nam na dobru kibiców - mówi Marcin Murawski.



Przypomnijmy, że Marcin Murawski usłyszał zarzut złamania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Na stadionie podczas sparingu pomiędzy drużynami z Grudziądza i Torunia w marcu 2025 roku miało się pojawić - według prokuratury - o prawie 140 kibiców więcej niż wynikało z zezwolenia prezydenta.