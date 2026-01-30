Uczniowie SP nr 4 w Lipnie będą reprezentować nasz region w Ogólnopolskim Konkursie „Odblaskowa szkoła"

2026-01-30, 19:52 Monika Siwak / Redakcja

Uczniowie SP nr 4 w Lipnie zdobyli I miejsce w wojewódzkim finale konkursu. / Fot. Monika Siwak

Gala wręczenia nagród w wojewódzkim finale - organizowanym po raz pierwszy - odbyła się w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

W konkursie chodziło o to, żeby wyposażyć jak najwięcej dzieci w odblaski. Uczniowie podstawówek przez dwa miesiące przygotowywali konkursy, piosenki i filmy. W teledysku dzieci z Tucholi śpiewał miejscowy policjant. Drugie miejsce zajęła SP nr 2 w Grudziądzu.



- Nagraliśmy dwa filmiki. Do tego plakaty. Zorganizowaliśmy także akcję, podczas której przebieraliśmy się w odblaskowe rzeczy - opowiada Blanka Stajszczak ze SP nr 2 w Grudziądzu. - Wydaje mi się, że wiele osób uważa, że ubierając odblaski głupio wygląda. Wiele uczniów jednak już wie, to wszystko dla ich bezpieczeństwa.



- Do konkursu zgłosiły się 122 szkoły z regionu - to pod względem liczby uczestników trzecie miejsce w kraju - chwalił Komendant Wojewódzki Policji insp. Jakub Gorczyński



- Współpracowaliśmy z domem pomocy społecznej, z emerytami, którym pomagaliśmy przechodzić przez przejście dla pieszych, a także pokazywaliśmy jak używać odblasków -

- mówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor SP nr 4 w Lipnie, która będzie reprezentować Kujawsko-Pomorskie w ogólnopolskim etapie konkursu. - Film, który powstał opowiada o superbohaterze, który pokazuje jak przechodzić przez przejście dla pieszych.



Organizatorem konkursu był Wydział Ruchu Drogowego KWP przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, kuratorium, Ośrodkami Ruchu Drogowego i Związkiem Motorowym.



Patronem medialnym było Polskie Radio PiK.

Relacja Moniki Siwak