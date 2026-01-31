Większy lokal - więcej możliwości. Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu zmienia oblicze [zdjęcia]

2026-01-31, 20:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu będzie działać w lepszych warunkach/ Fot. Monika Kaczyńska

Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu będzie działać w lepszych warunkach, na większej przestrzeni, z większa liczbą gabinetów dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.

- Oferujemy bezpłatne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe - wyjaśnia Patrycja Skrzynecka, dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. - Wsparcie psychologa, psychiatry, pedagoga, zajęcia indywidualne i grupowe oczywiście dla rodzin naturalnych i zastępczych, terapie, mediacje, zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie - dodaje.



Na potrzeby dzieci i specjalistów została stworzona sala doświadczenia świata, co umożliwi efektywną terapię.



- Teraz naprawdę w jednym lokalu, pod jednym adresem, w nowoczesnych, przyjaznych warunkach będą realizowane wszelkie działania pomocowe dla rodzin - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.



Organizacja działa w ramach projektu Rodzina w Centrum - Etap I. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gagarina 152/11 w Toruniu.