Większy lokal - więcej możliwości. Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu zmienia oblicze [zdjęcia]

2026-01-31, 20:00  Monika Kaczyńska/Redakcja
Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu będzie działać w lepszych warunkach/ Fot. Monika Kaczyńska

Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu będzie działać w lepszych warunkach/ Fot. Monika Kaczyńska

Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu będzie działać w lepszych warunkach, na większej przestrzeni, z większa liczbą gabinetów dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.

- Oferujemy bezpłatne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe - wyjaśnia Patrycja Skrzynecka, dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. - Wsparcie psychologa, psychiatry, pedagoga, zajęcia indywidualne i grupowe oczywiście dla rodzin naturalnych i zastępczych, terapie, mediacje, zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie - dodaje.

Na potrzeby dzieci i specjalistów została stworzona sala doświadczenia świata, co umożliwi efektywną terapię.

- Teraz naprawdę w jednym lokalu, pod jednym adresem, w nowoczesnych, przyjaznych warunkach będą realizowane wszelkie działania pomocowe dla rodzin - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.

Organizacja działa w ramach projektu Rodzina w Centrum - Etap I. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gagarina 152/11 w Toruniu.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu będzie działać w lepszych warunkach/ Wideo Monika Kaczyńska

Toruń
Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu będzie działać w lepszych warunkach/ Fot. Monika Kaczyńska Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu będzie działać w lepszych warunkach/ Fot. Monika Kaczyńska Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu będzie działać w lepszych warunkach/ Fot. Monika Kaczyńska

Region

Chciał sprzedać kilogram środków odurzających. Wszystko miał gotowe w mieszkaniu

Chciał sprzedać kilogram środków odurzających. Wszystko miał gotowe w mieszkaniu

2026-01-31, 21:00
Mróz i wiatr biorą nas w silny uścisk. Są ostrzeżenia i apele o pomoc

Mróz i wiatr biorą nas w silny uścisk. Są ostrzeżenia i apele o pomoc

2026-01-31, 19:30
Policjanci z pomocą polecieli na skrzydłach. Łabędź wylądował na moście i biegał między autami [zdjęcia]

Policjanci z pomocą polecieli na skrzydłach. Łabędź wylądował na moście i biegał między autami [zdjęcia]

2026-01-31, 18:50
Zimowe Igrzyska w wersji mini rozpoczęły się dziś w Toruniu. To dwudniowe wydarzenie

Zimowe Igrzyska w wersji mini rozpoczęły się dziś w Toruniu. To dwudniowe wydarzenie

2026-01-31, 18:15
Jest decyzja sądu w sprawie mężczyzny podejrzanego o pobicie komornika w Bydgoszczy

Jest decyzja sądu w sprawie mężczyzny podejrzanego o pobicie komornika w Bydgoszczy

2026-01-31, 17:40
Są koksowniki, namioty i gorąca herbata dla zziębniętych. Tak Toruń radzi sobie z mrozem

Są koksowniki, namioty i gorąca herbata dla zziębniętych. Tak Toruń radzi sobie z mrozem

2026-01-31, 17:00
Nowa remiza OSP Paterek gotowa na akcje, ale i na kryzys. To dla nas motywacja [zdjęcia]

Nowa remiza OSP Paterek gotowa na akcje, ale i na kryzys. „To dla nas motywacja” [zdjęcia]

2026-01-31, 16:10
Bezdomni mogą schronić się przed mrozem na dworcach kolejowych w regionie

Bezdomni mogą schronić się przed mrozem na dworcach kolejowych w regionie

2026-01-31, 15:00
W Bydgoszczy powstało kolejne lodowisko. Zimowe szaleństwo trwa na terenie klubu Gwiazda

W Bydgoszczy powstało kolejne lodowisko. Zimowe szaleństwo trwa na terenie klubu Gwiazda

2026-01-31, 14:00

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę