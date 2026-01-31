Kilkadziesiąt toruńskich rodzin zapłaci mniej za ogrzewanie i ciepłą wodę

2026-01-31, 10:30 Michał Zaręba / Redakcja

PGE Toruń w ramach programu „Dzielimy się ciepłem" przekazało dla Torunia 50 tysięcy złotych. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Spółka PGE przekazała samorządowi na ten cel 50 tys zł. Pieniądze podzieli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wśród osób objętych pomocą społeczną.

Na wsparcie mogą liczyć rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, m.in. z powodu niskich dochodów, choroby lub niepełnosprawności. Wysokość wsparcia wyniesie od 650 do 740 złotych.



Program „Dzielimy się ciepłem” realizowany jest w miastach, w których działają elektrociepłownie PGE Energia Ciepła. Do 2024 roku na pomoc odbiorcom w całej Polsce przeznaczono ponad 2,5 mln złotych.