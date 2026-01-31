Kilkadziesiąt toruńskich rodzin zapłaci mniej za ogrzewanie i ciepłą wodę
Spółka PGE przekazała samorządowi na ten cel 50 tys zł. Pieniądze podzieli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wśród osób objętych pomocą społeczną.
Na wsparcie mogą liczyć rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, m.in. z powodu niskich dochodów, choroby lub niepełnosprawności. Wysokość wsparcia wyniesie od 650 do 740 złotych.
Program „Dzielimy się ciepłem” realizowany jest w miastach, w których działają elektrociepłownie PGE Energia Ciepła. Do 2024 roku na pomoc odbiorcom w całej Polsce przeznaczono ponad 2,5 mln złotych.