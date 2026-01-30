Ostatnie pożegnanie społeczniczki Danuty Stępkowskiej, współzałożycielki Obywatelskiego Torunia

2026-01-30, 16:50 Robert Duliński / Redakcja

Pogrzeb Danuty Stępkowskiej w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

W ostatniej drodze oprócz rodziny, Dance – bo tak prosiła, by do niej mówić, towarzyszyli przedstawiciele władz miasta, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

- Zawsze uczestniczyła w sesjach Rady Miasta, mówiła jak ważne są sprawy mieszkanek i mieszkańców, walczyła nie tylko o realizację swoich projektów, ale także dzieci z Podgórza, aktywnie działała na rzecz upowszechniania budżetu obywatelskiego - wymieniał prezydent miasta Torunia Paweł Gulewski. - My o Danusi nie będziemy zapominać. Mieszkańcy Torunia również nie zapomną jej pięknej historii poświęcenia i życia dla Torunia.



- Była motorem Obywatelskiego Torunia. Wszystkich nas napędzała i goniła do roboty. Musimy się z tego otrząsnąć i dokończyć to, co chciała robić - wspominali ją przyjaciele. - Nie wszystkich da się zastąpić. I to jest właśnie taki przypadek.



W czwartek (29.01.) Rada Miasta uczciła pamięć Danuty Stępkowskiej minutą ciszy.