Ostatnie pożegnanie społeczniczki Danuty Stępkowskiej, współzałożycielki Obywatelskiego Torunia

2026-01-30, 16:50  Robert Duliński / Redakcja
Pogrzeb Danuty Stępkowskiej w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

W ostatniej drodze oprócz rodziny, Dance – bo tak prosiła, by do niej mówić, towarzyszyli przedstawiciele władz miasta, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

- Zawsze uczestniczyła w sesjach Rady Miasta, mówiła jak ważne są sprawy mieszkanek i mieszkańców, walczyła nie tylko o realizację swoich projektów, ale także dzieci z Podgórza, aktywnie działała na rzecz upowszechniania budżetu obywatelskiego - wymieniał prezydent miasta Torunia Paweł Gulewski. - My o Danusi nie będziemy zapominać. Mieszkańcy Torunia również nie zapomną jej pięknej historii poświęcenia i życia dla Torunia.

- Była motorem Obywatelskiego Torunia. Wszystkich nas napędzała i goniła do roboty. Musimy się z tego otrząsnąć i dokończyć to, co chciała robić - wspominali ją przyjaciele. - Nie wszystkich da się zastąpić. I to jest właśnie taki przypadek.

W czwartek (29.01.) Rada Miasta uczciła pamięć Danuty Stępkowskiej minutą ciszy.

Relacja Roberta Dulińskiego

Toruń
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

