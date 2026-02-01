Sporo chętnych do zjeżdżania na stoku w Myślęcinku. Można za darmo testować narty! [zdjęcia]

2026-02-01, 09:00 Monika Siwak/Redakcja

W sobotę, kiedy z mikrofonem odwiedziliśmy Stefanowy Stok, chętnych nie brakowało/Fot. Monika Siwak

Około 10 stopni mrozu sprzyja uprawianiu zimowych sportów. Na Stefanowym Stoku w bydgoskim Myślęcinku tłoczno. Zwłaszcza że można bezpłatnie wypróbować narty. Dziś ostatni dzień tej akcji!

Na miejscu nie ma wypożyczalni, ale dzięki weekendowej akcji można skorzystać bezpłatnie z wybranych modeli nart. W sobotę, kiedy z mikrofonem odwiedziliśmy Stefanowy Stok, chętnych nie brakowało.



- Jeszcze bym pojeździła. Jest świetnie - komentowali zjeżdżający.



- Zdarzyło się kilka takich wypożyczeń, że osoby po raz pierwszy założyły narty. Zjechały cało i były szczęśliwe - mówi Joanna Szczepańska, udostępniająca narty.



- Dziewczyna, która wzięła od nas narty, wróciła piechotą, ponieważ but jej się rozpadł. Ale była bardzo zadowolona - dodaje Paweł Minakowski.



Byli tacy, którzy próbowali swoich sił na stoku po raz pierwszy. Byli i tacy, którzy zjeżdżali z radością na nartach, które mają już 30 lat, był i odważny, 4-letni Gniewko. Szczegóły w relacji Moniki Siwak - poniżej.



Stok jest czynny w dni powszednie od 12. do 22., a w weekendy od 10. do 22. (kasa codziennie jest zamykana o godzinie 20)