Sporo chętnych do zjeżdżania na stoku w Myślęcinku. Można za darmo testować narty! [zdjęcia]

2026-02-01, 09:00  Monika Siwak/Redakcja
W sobotę, kiedy z mikrofonem odwiedziliśmy Stefanowy Stok, chętnych nie brakowało/Fot. Monika Siwak

Około 10 stopni mrozu sprzyja uprawianiu zimowych sportów. Na Stefanowym Stoku w bydgoskim Myślęcinku tłoczno. Zwłaszcza że można bezpłatnie wypróbować narty. Dziś ostatni dzień tej akcji!

Na miejscu nie ma wypożyczalni, ale dzięki weekendowej akcji można skorzystać bezpłatnie z wybranych modeli nart. W sobotę, kiedy z mikrofonem odwiedziliśmy Stefanowy Stok, chętnych nie brakowało.

- Jeszcze bym pojeździła. Jest świetnie - komentowali zjeżdżający.

- Zdarzyło się kilka takich wypożyczeń, że osoby po raz pierwszy założyły narty. Zjechały cało i były szczęśliwe - mówi Joanna Szczepańska, udostępniająca narty.

- Dziewczyna, która wzięła od nas narty, wróciła piechotą, ponieważ but jej się rozpadł. Ale była bardzo zadowolona - dodaje Paweł Minakowski.

Byli tacy, którzy próbowali swoich sił na stoku po raz pierwszy. Byli i tacy, którzy zjeżdżali z radością na nartach, które mają już 30 lat, był i odważny, 4-letni Gniewko. Szczegóły w relacji Moniki Siwak - poniżej.

Stok jest czynny w dni powszednie od 12. do 22., a w weekendy od 10. do 22. (kasa codziennie jest zamykana o godzinie 20)

Relacja Moniki Siwak

