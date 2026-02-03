Duże zmiany w parku rozrywki w bydgoskim Myślęcinku. Wiosną ma działać po nowemu

2026-02-03, 12:00  Dorota Witt
Zmiany w parku rozrywki w Myślęcinku mają się zacząć wiosną/Fot. LPKiW Myślęcinek, Facebook

Zmiany w parku rozrywki w Myślęcinku mają się zacząć wiosną/Fot. LPKiW Myślęcinek, Facebook

Park rozrywki w Myślęcinku nie będzie już prowadzony przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Umowa, jaka zostanie podpisana niebawem, ma obowiązywać 10 lat.

Przetarg na dzierżawę parku rozrywki w Myślęcinku wygrała bydgoska firma Krasnal. Umowa lada chwila zostanie podpisana. Andrzej Kowalski, dyrektor LPKiW Myślęcinek, zapewnia że to dobre rozwiązanie - na wzór zasad współpracy z prywatnymi inwestorami prowadzącymi park dinozaurów czy park linowy.

- Park rozrywki cały czas będzie w Myślęcinku, ale pozyskaliśmy partnera, który tutaj zainwestuje, wstawi nowe karuzele i też ma pewien plan na na funkcjonowanie tego obiektu. Dla parku to jest dobre rozwiązanie - przekonuje Andrzej Kowalski. - Na pewno nie będziemy stratni. Wszystko okaże się w praktyce, co najmniej po roku funkcjonowania tego rozwiązania, ale plan zakłada, że będziemy dzięki tej współpracy na plusie - dodaje.

Dyrektor zapewnia, że pracownicy, którzy dotąd pracowali w parku rozrywki nie stracą zatrudnienia.

- Ci, którzy chcieli zostać, mogli zostać. Była propozycja od naszego przyszłego partnera - jeżeli ktoś chciałby przejść, mógł przejść do nowej firmy - opisuje Andrzej Kowalski.

Nad nowa koncepcją parku pracują m.in. Sylwia i Marcin Zielińscy z bydgoskiej firmy Krasnal Europark.

- Powstawiamy na pewno nowe atrakcje. Mamy w planie rozbudowę w ramach nowych obszarów tematycznych, będziemy nawiązywali do symboli województwa kujawsko-pomorskiego, planujemy oczywiście modernizację - mówi Marcin Zieliński.

Prace zaczną się, gdy pozwoli pogoda, ale park ma być otwarty normalnie wiosną.

- Planujemy co roku poszerzać strefy tematyczne. Oczywiście dokładać różne atrakcje. Żadnej muzyki głośnej, rozrywkowej nie będziemy serwować. Chcemy wszystko utrzymać w takiej tonacji jak dotąd, dopasowanej do leśnego otoczenia - mówi Sylwia Zielińska.

Czy żeby ustawić nowe, może większe zabawki konieczne będą wycinki drzew?

- Na dzień dzisiejszy, na tę chwilę, nic nie wycinamy - zastrzega Marcin Zieliński.

Dyrektor Myślęcinka zapewnia, że wszystkie prace, także te związane z ewentualną rozbudową parku, będą prowadzone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Relacja Doroty Witt

Bydgoszcz

Region

